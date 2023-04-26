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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olamaz

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya'nın müttefiklerinden Çin'in lideri Xi, Ukrayna lideri Zelenskiy'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, barış için toprak tavizi vermeye kapıları kapattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olamaz
AA / HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toprak tavizleriyle barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Ukrayna-Çin ortaklığının güçlendirilmesinin yollarını ele aldık. Çin, tam ölçekli Rus saldırısından önce Ukrayna'nın bir numaralı ticaret ortağıydı. Bugünkü görüşmemizin bu gelişim hattına her düzeyde dönüşe, bu hattın korunmasına ve gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Jinping, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez görüştüğü bildirildi.

Zelenskiy, Şi ile ayrıca "Ukrayna için adil ve istikrarlı barışın tesis edilmesi amacıyla olası etkileşim yollarını" ele aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kimse Ukrayna halkı kadar barışı istemiyor. Kendi topraklarımızdayız ve vazgeçilmez meşru müdafaa hakkını kullanarak geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Barışın uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na saygıya dayalı adil ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Toprak tavizleriyle barış olamaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 1991'deki sınırlar içinde yeniden sağlanmalıdır."

Fotoğraf: AA

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