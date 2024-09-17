Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zafer planının yüzde 90'dan fazlası yazıldı | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zafer planının yüzde 90'dan fazlası yazıldı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi öngörülen zafer planlarının yüzde 90'dan fazlasının yazıldığını, gelecek hafta müttefiklere sunulacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 01:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Zafer planı' neredeyse hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca çeşitli formatlarda Ukrayna'nın zafer planının hazırlanmasına ilişkin toplantılar yapıldığını kaydetti.

        Zafer planının hazırlanması ve tüm maddelerin gerçek askeri, diplomatik ve ekonomik açıdan doldurulması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, bu çalışmalara her alanda önemli kişilerin dahil edildiğini belirtti.

        Zelenskiy, "(Zafer planında) Ukrayna için gerekli adımlar somut olarak belirlenmiştir. Gerçek ve adil barışı sağlamak için atılacak mümkün olan güçlü adımlar. Her bir adım için de net bir liste var, tam olarak neye ihtiyaç var, güçlenmek için tam olarak ne yapılacak? Burada imkansız olan tek bir şey bile yok. Yüzde 90'dan fazlası yazıldı. Bu plan, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda uluslararası hukuka değer veren dünyadaki herkes için durumun doğru şekilde gelişmesini sağlayabilir. Gelecek hafta müttefiklere sunmak üzere zafer planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Evleri ve iş yerlerini sel bastı
        Evleri ve iş yerlerini sel bastı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!