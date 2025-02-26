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        Haberler Dünya Ukrayna: Güvenlik garantisi olmadan imza atmayız | Dış Haberler

        Ukrayna Başbakanı: Güvenlik garantisi olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayız

        Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, katıldığı TV röportajında ABD ile görüşülen maden anlaşmasına ilişkin açıklamada bulunurken "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:37
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        Ukrayna: Güvenlik garantisi olmadan imza atmayız
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        Başbakan Şmigal, Ukrayna'nın 1+1 televizyon kanalında, ülkesinin sahip olduğu maden kaynaklarına yatırım yapılmasına ilişkin ABD ile yürüttükleri hazırlık sürecini değerlendirdi.

        Anlaşmanın Ukrayna'nın güvenliği ile doğrudan ilgili olması gerektiğini vurgulayan Şmigal, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

        Şmigal, iki hafta boyunca ABD ve Ukrayna hükümetleri arasında anlaşma üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Anlaşma taslağının nihai versiyonunu oluşturduklarını dile getiren Şmigal, anlaşma taslağının adının "Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Yatırım Fonu Kuralları ve Koşullarının Kurulmasına Dair Anlaşma" olduğunu söyledi.

        Şmigal, taslağın 10. maddesinin, ABD'nin Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlanması için gerekli güvenlik garantilerini elde etme çabalarını desteklemesini öngördüğünü belirterek, "Ne Ukrayna Devlet Başkanı ne de Ukrayna hükümeti bu anlaşmayı ve imzalanmasını Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinden bağımsız olarak ele almayacak." diye konuştu.

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