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        Haberler Dünya Ukrayna ile İsveç güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı | Dış Haberler

        Ukrayna ile İsveç güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

        Ukrayna ve İsveç arasında 6 milyar 500 milyon avro tutarında askeri yardımı da içeren güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:49
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        Ukrayna ve İsveç'ten güvenlik anlaşması
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in başkenti Stokholm'da Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldiğini belirtti.

        Görüşme kapsamında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, bu anlaşmanın ortak güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi.

        Zelenskiy, anlaşmaya göre İsveç'in Ukrayna'ya 2024-2026 dönemlerinde yapacağı askeri yardım tutarının 6 milyar 500 milyon avro olacağını kaydederek, 10 yıllık anlaşma süresince bu miktarın artarak devam edeceğini kaydetti.

        Anlaşmanın önemli kısmının da ASC 890 model özel uçakların tedariki ve JAS 39 Gripen uçaklarının ilgili eğitimler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya teslim edilmesi olduğunu belirten Zelenskiy, "Ayrıca İsveç savunma ürünlerinin ülkemizde yerlileştirilmesi, onarımı, bakımı ve üretimi konusunda da ikili işbirliğini geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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