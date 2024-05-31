Ukrayna ile İsveç güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in başkenti Stokholm'da Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşme kapsamında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, bu anlaşmanın ortak güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy, anlaşmaya göre İsveç'in Ukrayna'ya 2024-2026 dönemlerinde yapacağı askeri yardım tutarının 6 milyar 500 milyon avro olacağını kaydederek, 10 yıllık anlaşma süresince bu miktarın artarak devam edeceğini kaydetti.