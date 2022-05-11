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Ukrayna işgali: Rusya kontrolünü sağladığı kentlerde nasıl bir yönetim uyguluyor?

Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında kontrolünü ele geçirdiği kentlerde, kendi para biriminin kullanımı ve Rus televizyonlarının izlenmesini sağlamaya çalışıyor. Herson bu kentlerden biri.

Ukrayna işgali: Rusya kontrolünü sağladığı kentlerde nasıl bir yönetim uyguluyor?
BBC TÜRKÇE
- BBC
Herson'daki Ukrayna yanlısı protesto

Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında kontrolünü ele geçirdiği kentlerde, kendi para biriminin kullanımı ve Rus televizyonlarının izlenmesini sağlamaya çalışıyor. Herson bu kentlerden biri.

Ukrayna, güneydeki kentte Rusya'nın, yasa dışı bir referandum hazırlığında olduğunu açıkladı.

Rusya neden Herson'a odaklandı?

Rus güçleri, işgalin ilk haftasında kentin kontrolünü ele geçirdi.

Burası düşen ilk büyük kentti.

İşgalden önce nüfusu 260 bin civarındaydı.

Ancak Belediye Başkanı'nın aktardığına göre, nüfusun yüzde 40'ı o günden bu yana kentten ayrıldı.

Rusya Ukrayna'nın güneyini ele geçirerek, Kırımla arasında güvenli bir kara ulaşımı sağlamayı amaçlıyor.

Herson'da Rusya hangi değişiklikleri yaptı?

Rus askeri yetkilileri Herson'un seçilmiş belediye başkanını görevden aldı.

Rusya'nın Devlet Haber Ajansı Ria, Ihor Kolykhaiev'in "işbirliği" yapmadığını kaydeden haberler yaptı.

Seçilmiş yöneticinin yerine, Rusya yanlısı bir yönetim iş başına getirildi.

Kentte ve bölgede, Ukrayna televizyonlarına erişim engelleniyor, internet servisi de Rus sağlayıcılarla değiştirildi.

Herson halkına, Rusya yanlısı radyoları dinleme çağrısı yapılıyor.

Bölgesel yönetim aynı zamanda, rublenin kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

4 aylık geçiş döneminin 1 Mayıs'ta başladığı açıklandı. Bankalara artık Ukrayna para biriminin yatırılması engelleniyor.

BBC'ye konuşan yerel halktan kişiler, askeri yetkililerin emekli maaşlarını ruble ile ödemeye başladığını söyledi.

Ancak halkın rubleyi yeniden yerel para birimine çevirmenin yollarını bulduğu aktarılıyor.

Rusya bir referandum planlıyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kenti ayırmak için "sözde referandum" yapmayı amaçladığı uyarısını yaptı.

Zelenskiy bölge halkına, sahte oy olarak kullanılabilecek, pasaport numarası gibi kişisel bilgileri Ruslara vermemeleri çağrısı yaptı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Nisan ayına ait istihbaratı,Rusya'nın referandumlar aracılığıyla işgali meşrulaştırmaya çalışabileceğini gösteriyor.

- Reuters
Rusya, Kırım'daki referandumunda yaklaşık yüzde 95 oranında destek çıktığını açıklamıştı

Belediye Başkanı Kolykhaiev, Herson'un halen Ukrayna toprağı olması nedeniyle bunun yasa dışı olacağını söylüyor.

Rusya Ukrayna'da ayırdığı bölgelerde yaşamı nasıl değiştirdi?

Rusya'nın Herson'daki aynı adımları 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrası da izlemişti.

Rusya, Kırım'da BM Genel Kurulu'nun geçersiz saydığı bir referandum yaptı ve Ruble'yi geçerli para birimi olarak ilan etti.

Açılan köprü ile Rusya ile Kırım arasında silah transferi yapıldı.

Yarımada'da bugün Rusya yanlısı bir medya hakim konumda bulunuyor.

Moskova, Luhansk ve Donetsk bölgesinde de 'kukla liderleri' yönetime getirdi ve yerel halka Rus pasaportu dağıttı.

Bu bölgede de memur ve emekli maaşlarını Rusya ödüyor.

Okullarda Rusya eğitim müfredatı okutuluyor.

Ukrayna, Moskova'yı 'Ruslaştırma' yapmakla suçluyor.

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