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        Haberler Dünya Ukrayna: Kursk bölgesinde gün içinde bir ila üç kilometre ilerledik - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Ukrayna: Kursk bölgesinde gün içinde bir ila üç kilometre ilerledik

        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, birliklerinin, Rusya'nın Kursk bölgesinin farklı noktalarında günün başından bu yana 1 ila 3 kilometre ilerleme kaydettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:54
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        "Kursk bölgesinde bir ila üç kilometre ilerledik"
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        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e video konferans yoluyla cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında hazırlanan raporla ilgili bilgi verdi.

        Ukrayna ordusunun Kursk'taki eylemlerini anlatan Sırskiy, "Saldırı grubundaki birliklerimiz düşman tarafına doğru çeşitli yerlerde bir ila 3 kilometre ilerleme kaydetti. Tüm cephe hattı boyunca çatışmalar devam ediyor. Genel olarak durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

        Şu anda Kursk bölgesinin Suca ilçesine bağlı Malaya Loknya köyü yakınlarında çatışmaların devam ettiğini aktaran Sırskiy, "Umarım orada çok sayıda esir alınacak. Esir takas fonumuzu doldurmaya devam ediyoruz." dedi.

        Sırskiy, Tümgeneral Eduard Moskalev’in dün Kursk bölgesinde oluşturulan askeri komutanlık merkezi başkanlığı görevine başladığını belirterek, "Her şey sağlanmıştır. Lojistik sistemi sorunsuz çalışıyor." bilgisini paylaştı.​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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