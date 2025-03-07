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        Haberler Dünya Ukrayna Kursk'ta zorlanıyor | Dış Haberler

        Ukrayna Ordusu Rus saldırıları nedeniyle Kursk'ta zorluk yaşıyor

        Ukrayna Ordusu, Ağustos 2024'te başlattığı Kursk Harekâtı ile Rusya topraklarında ilk kez geniş bir alanı ele geçirerek kontrolü altında tutmayı başardı. 7 aydır bölgede bulunan Ukrayna Ordusu son dönemde Rus saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle zorluk yaşıyor. Uzmanlara göre, Ukrayna'nın ya Kursk'tan çekilmesi ya da birçok şeyi riske etmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:53
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        Ukrayna Kursk'ta zorlanıyor
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        Ukrayna Ordusu 2024 yılının ağustos ayında, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ciddi bir harekât başlattı.

        Harekâtın olumlu sonuç vermesinin ardından Kursk'a yerleşmeye başlayan Ukrayna askerleri, 7 ayı geçen zaman zarfında bazı mevkiler kaybedilse de bölgede bulunmaya devam ediyor.

        Politico'nun haberine göre, artan Rus saldırılarıyla birlikte Ukrayna Ordusu zor günler yaşamaya başlarken, komutanların da kritik kararlar alma zamanı geliyor.

        Askeri analist Yan Matveyev'e göre Ukrayna Ordusu ya birçok şeyi riske ederek bölgede tutunmaya devam edecek ya da geri çekilecek. Matveyev'e göre sahadaki durum ciddi anlamda değişmeye başladı.

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        Ukrayna hükümetine göre, Ukrayna'nın Kursk'taki ısrarı Rus topraklarını Ukrayna'ya katma amacı gütmüyor. Ukraynalı yetkililer, Kursk'un barış müzakerelerinde Ukrayna topraklarının geri alınması için takasta kullanılabileceğini düşünüyor.

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