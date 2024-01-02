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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Moskova ağır kayıplar veriyor

        Ukrayna lideri Zelenskiy: Moskova ağır kayıplar veriyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın yaklaşık iki yıldır devam eden savaşı kazandığı düşüncesinin sadece bir 'his' olduğunu ve Moskova'nın hala savaş alanında ağır kayıplar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:42
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        Zelenskiy: Moskova ağır kayıplar veriyor
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        Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy, Economist tarafından yayınlanan röportajında iki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın savaşı kazandığı düşüncesinin sadece bir 'his' olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Moskova hala savaş alanında ağır kayıplar veriyor" dedi.

        Zelenskiy ayrıca Rusya'nın barış anlaşmasıyla ilgilendiğine dair gerçek bir işaret olmadığını ve Rusya'nın görüşmek istediğine dair herhangi bir göstergenin Rusya'nın silah ve askerlerinin tükenmekte olduğu anlamına geldiğini söyledi.

        "Ben sadece terörist bir ülkenin adımlarını görüyorum" diyen Zelenskiy, Kırım'daki Rus gücünü vurmanın, ülkenin doğusundaki şehirleri savunmak ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları azaltmak için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

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