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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus kuvvetlerini Kharkiv'de durdurduk

        Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus kuvvetlerini Kharkiv'de durdurduk

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kharkiv kentinin 10 kilometre derinliğine indiğini ancak Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerini durdurduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:16
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        Zelenskiy: Rus kuvvetlerini durdurduk
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Kharkiv'de 10 kilometre derinliğe ulaştığını ancak cuma gününden beri pozisyonlarının stabil olduğunu duyurdu.

        Zelenskiy, "Ordumuz Rus kuvvetlerini durdurdu" açıklamasını yaptı.

        Rus ordusu Kharkiv'e saldırılarını artırmış ve şehir merkezinde konuşlanmıştı. Hava saldırılarını da sıklaştıran Rusya, son olarak dün gece 20 drone ile kentin kritik noktalarına saldırı gerçekleştirmişti.

        Kharkiv, Kiev'den sonra Ukrayna'nın en büyük kenti.

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