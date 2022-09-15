Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin içinde olduğu araca cephe ziyaretinden dönüşte bir araç çarptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor
BBC TÜRKÇE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy kamuflaj içindeGetty Images

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin içinde olduğu araca cephe ziyaretinden dönüşte bir araç çarptı.

Başkent Kiev’de yaşanan kazada başkanlık aracı hasar gördü.

Zelenskiy, yeni ele geçirilen İzyum’da askerlerle bir araya geldiği sürpriz ziyaretten geri dönüyordu.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov, olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başkanlık aracı ile özel bir aracın çarpıştığını kaydeden Nikiforov, “Başkan bir doktor tarafından muayene edildi ve ciddi bir yarası olmadığı görüldü” dedi.

Başkanlık konvoyuna çarpan araçtaki kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydediliyor.

Sözcü Nikiforov, olayın güvenlik görevlileri tarafından incelendiğini de aktardı.

Sözcü daha fazla bilgi vermedi.

44 yaşındaki Ukrayna lideri, Çarşamba günü İzyum’a sürpriz bir ziyaret yaptı.

Karşı taarruza katılan askerlere teşekkür eden Zelenskiy, burada bayrak törenine de katıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

K﻿raliçe 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçağı izleyenler Flightradar24 sitesini çökertti
BBC K﻿raliçe 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçağı ...
BM: S﻿uriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor
BBC BM: S﻿uriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor
ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak için gizlice 300 milyon dolar harcadı
BBC ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak ...
Google İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar euroluk tazminat davalarıyla karşı karşıya
BBC Google İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar ...
ABD’de tecavüzle suçladığı adamı öldüren kıza denetimli serbestlik
BBC ABD’de tecavüzle suçladığı adamı öldüren kıza ...
1 milyon dolar değerindeki tarihi gümüş para 20 yıl sonra İsrail'de! - Dünyadan Haberler
BBC 1 milyon dolar değerindeki tarihi gümüş para 20 yıl ...
T﻿witter yatırımcıları şirketin Musk'a satışını onayladı, taraflar Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
BBC T﻿witter yatırımcıları şirketin Musk'a satışını ...
S﻿uudi Arabistan'da "Umre ziyaretini Kraliçe'ye adayan" bir kişi tutuklandı
BBC S﻿uudi Arabistan'da "Umre ziyaretini Kraliçe'ye ...
Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti
BBC Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını ...
Londra'da silahsız bir siyah adamı vurarak öldüren polis memuru görevden uzaklaştırıldı
BBC Londra'da silahsız bir siyah adamı vurarak öldüren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.