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        Haberler Dünya Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var | Dış Haberler

        Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var

        Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:03
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        Ukrayna bütçesi 15 milyar dolar açıkta
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        Ukrayna Başbakanı Shmyhal, hükümetinin 2025 yılı bütçesini denkleştirmek için ekstradan 15 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Shmyhal, hükümetin Rusya'ya karşı yürütülen savaşa ek kaynak sağlamak için vergi artışları ve iç borç piyasasında daha fazla borçlanma planladığını belirtti. Parlamento, yasa tasarılarını eylül ayında görüşerek karara bağlayacak.

        Ukrayna, 2022 yılında Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından müttefik ülkelerden 100 milyar doları aşkın mali destek aldı.

        Başbakan, savunmanın aksamaması için ülkenin yeni fonlara kritik ölçüde ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

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