Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var | Dış Haberler

Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var | Dış Haberler

Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu söyledi.

Habertürk Giriş: 27.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL