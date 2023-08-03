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        Haberler Dünya Ukrayna'nın Anavatan Anıtı'ndaki SSCB arması müzeye gönderilecek

        Ukrayna'nın Anavatan Anıtı'ndaki SSCB arması müzeye gönderilecek

        Ukrayna Kültür Bakanı Vekili Rostyslav Karandeev, Anavatan Anıtı'nın kalkanından sökülen Sovyetler Birliği armasının 2. Dünya Savaşı Ukrayna Tarihi Müzesi'nde saklanacağını söyledi.

        Çetiner Çetin
        cetinercetin@haberturk.com
        Giriş: 03.08.2023 - 13:19
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        Anavatan Anıtı'ndaki SSCB arması müzeye gönderilecek
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        Ukrayna Kültür Bakanı Vekili Rostyslav Karandeev, Kiev'deki anıttaki Sovyet sembollerinin tamamen sökülmesinin Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'a kadar tamamlanacağını duyurdu. Anıtın üzerindeki Sovyet arması, Ukrayna üç çatallı mızrağı ile değiştirildi. Anıtın yeni bir isim alması da söz konusu.

        İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna Tarihi Müzesi de yeniden adlandırılmayı bekliyor. Müzenin yeni adının Ulusal Kurtuluş Savaşı Müzesi olacağı belirtildi. Karar, müzenin Genel Müdürü Yuri Savchuk tarafından açıklandı.

        Müzenin Genel Müdürü Yuri Savchuk müzenin bir anı yeri ve Ukrayna halkının kahramanlıklarının bir müzesi haline gelmesi gerektiğini de vurguladı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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