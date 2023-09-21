Haberler Dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 7 kişi yaralandı Anadolu Ajansı Giriş: 21.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:34 facebook

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.