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        Haberler Dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:34
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        Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

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        Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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        Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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        Saldırı sonrası çıkan yangına müdahale anları ise kameralara yansıdı.

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        Kiev'e düzenlenen hava saldırısı sonucu bir ev ve demiryolu hasar gördü.

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        Ukrayna Acil Durumlar Servisinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 7 kişi yaralandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Ukrayna
        #rusya
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