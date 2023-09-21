Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 7 kişi yaralandı
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Saldırı sonrası çıkan yangına müdahale anları ise kameralara yansıdı.
Kiev'e düzenlenen hava saldırısı sonucu bir ev ve demiryolu hasar gördü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 7 kişi yaralandı.