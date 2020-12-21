Ukrayna'nın Türkiye için üreteceği korvetlerin tersanesi belli oldu

İHA

Geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştirmiş, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile basın toplantısı gerçekleştirerek, askeri ve savunma alanlarında stratejik öneme sahip anlaşmalar yaptıklarını duyurmuştu. O anlaşmalardan bazıları da ortak Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve korvet üretimini içeriyordu.

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Nikolayev’de bulunan Okean Tersanesi, korvet üretimi konusunda Türk yetkililerle anlaştıklarını duyurdu. Tersanenin basın ofisinden yapılan açıklamada, “Türkiye Savunma Sanayi Teşkilatı, korvet üretimi için tersanemizi yerinde inceledi. İşletmemiz teknik yeterliliği, tecrübeli kadrosu, üretim ekipmanlarının modernizasyonu sebebiyle tercih edilmiş ve korvet üretim programı için seçilmiştir” denildi.

SİHA’ların ise hangi şehirde hangi firma ortaklığıyla yapılacağı henüz netlik kazanmadı.