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Ukrayna: Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Ukrayna: Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında 3 kişi öldü
AA

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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