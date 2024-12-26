Zaporijya’da Ukrayna’ya Ait F-16 Savaş Uçağı Düşürüldü

Rusya’nın yeni bölgeleri için Koordinasyon Konseyi Eş Başkanı Vladimir Rogov, Zaporijya bölgesinde bir Ukrayna F-16 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Hedefleme Sırasında Düşürüldü

Rogov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, “Ön verilere göre, F-16 savaş uçağı füze ateşi sırasında Zaporijya bölgesinde düşürüldü. Bu, uçağın kurtarılmış bölgelere saldırı yaptığı sırada gerçekleşti” dedi.

Ayrıca Rogov, ilk raporlara göre Ukrayna’ya ait 12 savaş uçağının Rus topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki Durum

Zaporijya bölgesi, Eylül 2022’de yapılan ve Kiev tarafından tanınmayan bir referandum sonrasında Rusya’nın bir parçası olarak ilan edildi. Ancak Ukrayna, bölgenin kontrolünü yeniden kazanmak için saldırılarına devam ediyor.

Şu anda Zaporijya bölgesinin %70’inden fazlası Rusya’nın kontrolü altında bulunurken, bölgenin merkezi olan Zaporijya şehri ise Ukrayna güçlerinin kontrolünde kalmaya devam ediyor.