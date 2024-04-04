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        Haberler Dünya Ukrayna ordusuna katılmak isteyen eski İsrailli asker Rusya'da gözaltına alındı

        Ukrayna ordusuna katılmak isteyen eski İsrailli asker Rusya'da gözaltına alındı

        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna katılmak istediği iddia edilen eski bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin gözaltına alındığını ve sınır dışı edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:30
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        Eski İsrailli asker Rusya'da gözaltına alındı
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        RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre Rusya'nın güney bölgesindeki FSB şubesinden bir sözcü "1960 doğumlu eski bir IDF askeri olan Yuval Lanzman, Krasnodar bölgesinde gözaltına alındı" dedi.

        Lanzman'ın kişisel bilgilerini Ukrayna'daki 'yasaklı terörist gruplara' gönderdiğini iddia eden FSB, "Rusya'ya karşı düşmanlıklara katılmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılma niyetleri besliyordu" diye ekledi.

        Emniyet teşkilatı, Lanzman'ın eylemlerinin yasadışı olduğuna dair 'resmi bir uyarı' alındığını ve daha sonra Rusya'ya dönme hakkı olmaksızın İsrail'e sınır dışı edildiğini söyledi.

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