Ukrayna ordusuna katılmak isteyen eski İsrailli asker Rusya'da gözaltına alındı

RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre Rusya'nın güney bölgesindeki FSB şubesinden bir sözcü "1960 doğumlu eski bir IDF askeri olan Yuval Lanzman, Krasnodar bölgesinde gözaltına alındı" dedi.

Lanzman'ın kişisel bilgilerini Ukrayna'daki 'yasaklı terörist gruplara' gönderdiğini iddia eden FSB, "Rusya'ya karşı düşmanlıklara katılmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılma niyetleri besliyordu" diye ekledi.

Emniyet teşkilatı, Lanzman'ın eylemlerinin yasadışı olduğuna dair 'resmi bir uyarı' alındığını ve daha sonra Rusya'ya dönme hakkı olmaksızın İsrail'e sınır dışı edildiğini söyledi.