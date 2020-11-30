Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Umerov, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi

AA

Umerov, Türkiye ziyaretine ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Umerov, 2019 yazında gerçekleşen parlamento seçimlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da araya girmesiyle ilk ziyaretlerini ancak gerçekleştirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

İki ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarının temsilcileri olarak Yıldırım Tuğrul Türkeş ile bir araya geldiğini ve ilerleyen dönemde yapılması planlanan etkinliklere yönelik görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Umerov, her iki ülke dostluk grubu üyelerinin tanışacağı ve ortak çalışma alanlarını konuşacağı toplantı düzenlemek üzere anlaştıklarını belirtti.

- "Ukrayna Türkiye'yi stratejik partner olarak görüyor"

Umerov, "Ukrayna Türkiye'yi stratejik partner olarak görüyor." diyerek, ülkesinde olduğu gibi parlamentoda da Türkiye'ye yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin yalnızca stratejik partner olmadığını, Ukrayna'da soydaşlarının bulunduğunu ve Ukrayna'nın komşusu olduğunu vurgulayan Umerov, görüşmede Kırım Platformu'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğunu aktardı.

Umerov, Kırım Platformu'nu dört boyutlu olarak ele aldıklarını, bunların sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar, parlamenterler, bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde çalışmalardan oluştuğunu ifade etti.

Milletvekili Umerov, parlamenterler olarak kendilerinin Platform'a ne tür katkı verebileceklerine dair milletvekili arkadaşlarıyla kafa yorduklarını söyledi.

- "Türkiye siyasi tutsakların çıkarılması için bize her zaman destek oldu"

Dostluk grubu heyetini ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u mayısta gerçekleştirilecek Kırım Platformu'na davet ettiklerini aktaran Umerov, şunları kaydetti:

"Kırım ve Donbas'taki işgal bölgelerinin durumlarını anlattım. Öte yandan konuştuğumuz konular arasında siyasi tutsaklar meselesi var. Şu ana dek 120 siyasi tutsağımız bulunuyor. Rusya'nın çeşitli bölgelerinde tutsak edilmiş 120'yi aşkın tutsak bulunuyor ve bunların çoğunluğunu Kırım Tatar Türkleri oluşturuyor. Türkiye siyasi tutsakların çıkarılması için bize her zaman destek oldu ve bu zamana kadar 2 kişinin serbest bırakılmasını sağladı. Geride kalan 120 kişi ise tamamen politik sebeplerden 15-20 sene hapis cezasıyla karşı karşıya. Suçları Kırım'ın ilhakını kabul etmemek."

Umerov, Türk üniversiteleri ile iş birliği fırsatlarını konuştuklarını ve insan hakları, güvenlik, ekonomi, ve sosyal meselelere dair bir ortak konferans düzenlenme ihtimalini değerlendirdiklerini aktardı.

Ziyaretin ana odağının bu çalışmaların nasıl planlanması gerektiğine ilişkin yol haritası çıkarmak olduğunu ifade eden Umerov, iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesi hususunda mutabık olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'ye minnettarız"

Umerov, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana tavır sergilediğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü daima desteklediği için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın hem komşusu hem de stratejik partneri olduğunu hatırlatan Umerov, imzalanan serbest ticaret anlaşması ile ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.