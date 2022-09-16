Ukrayna polisi: İzyum'da içinde 400'den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Ukrayna polisi: İzyum'da içinde 400'den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı. BBC’ye konuşan Harkov bölgesi polis müdür Volodimir Timoşenko, mezarda 400’den fazla ceset olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Ukrayna polisi: İzyum'da içinde 400'den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu
BBC TÜRKÇE
İzyum'da Ukrayna askerleri Getty Images
İzyum'da Ukrayna askerleri

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı.

BBC’ye konuşan Harkov bölgesi polis müdür Volodimir Timoşenko, mezarda 400’den fazla ceset olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Timoşenko mezardan cesetlerin Cuma günü çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de bulunan toplu mezar için ‘Ruslar ayrıldıkları heryerde geride ölüm bırakıyor’ dedi.

Zelenskiy bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri Çarşamba günü bu kentteki askerleri ziyaret etmişti.

Reuters’ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, bulunan toplu mezarda 440’tan fazla ceset bulunuyor.

Harkov bölgesi emniyetinden Serhiy Bolvinov tüm cesetler üzerinde ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı söyledi.

Bolvinov bazı kişilerin hava saldırısı ve top ateşi ile öldüğünün göründüğünü de söyledi.

'Bulunan en büyük toplu mezar'

İzyum'da Ukrayna askerleriGetty Images

Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Yetkililer bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyor.

Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Kentte bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, içme suyu ve elektriğin bulunmadığı harabe haline gelmiş bir kent tasvir ediyor.

Guerin, Rusların hızlı çekilmesinin izlerine kent çevresinde rastlandığını aktarıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Michael J﻿ordan'ın 'Son Dans' forması 10.1 milyon dolara satıldı
BBC Michael J﻿ordan'ın 'Son Dans' forması 10.1 milyon ...
Roma Yürüyüşü’nün 100. yılında İtalya’da iktidara "anti anti-faşistler" mi gelecek?
BBC Roma Yürüyüşü’nün 100. yılında İtalya’da iktidara ...
Y﻿eni Zelanda'da bavullardan çıkan çocuk cesetleri: Zanlı Güney Kore'de tutuklandı
BBC Y﻿eni Zelanda'da bavullardan çıkan çocuk cesetleri: ...
P﻿earl Harbor'da ölen Amerikalı denizci 80 yıl sonra toprağa verildi
BBC P﻿earl Harbor'da ölen Amerikalı denizci 80 yıl sonra ...
A﻿lmanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna işgalini hata olarak görmüyor
BBC A﻿lmanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna işgalini ...
Şarkıcı R. Kelly, hakkındaki ikinci federal davada çocuklara cinsel istismardan suçlu bulundu
BBC Şarkıcı R. Kelly, hakkındaki ikinci federal davada ...
Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor
BBC Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir ...
K﻿raliçe 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçağı izleyenler Flightradar24 sitesini çökertti
BBC K﻿raliçe 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçağı ...
BM: S﻿uriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor
BBC BM: S﻿uriye'deki kolera salgını bölgeyi tehdit ediyor
ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak için gizlice 300 milyon dolar harcadı
BBC ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.