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Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna Rusya Devlet Başkanı Putin'in sık sık kullandığı gemiyi mi batırdı?
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Ukrayna, Putin'in daha önce kullandığı gemiyi mi batırdı?

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in donanma filolarını denetlemek için kullandığı özel 'geçit töreni gemisini' imha ettiğini iddia etti.

Son dakika: Ukrayna Rusya Devlet Başkanı Putin'in sık sık kullandığı gemiyi mi batırdı?
Ukrayna, Putin'in kullandığı gemiyi mi batırdı?
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HABERTURK.COM

Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana bir Rus gemisini daha vurduklarını öne sürdü.

Raptor sınıfı bir devriye gemisinin Yılan Adası yakınlarında, Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile yok edildiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri, yok edilen geminin, Putin'in önceki yıllarda Sivastopol ve St Petersburg'daki donanma filolarını denetlemek için geçit töreninde kullandığı gemi olduğunu ifade etti.

Olay anına ait olduğu iddia edilen videoda ise bir geminin vurulma anı saniye saniye kaydedildi.

Konuya ilişkin Rus yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE 2 SAVAŞ GEMİSİNİ VURDUKLARINI İDDİA ETMİŞTİ

Ukraynalı yetkililer, geçtiğimiz hafta da Rusya'nın Amiral Makarov savaş gemisi Ukrayna füzeleri tarafından vurulduğunu ve alevler içinde kaldığını iddia etmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram sayfasında Amiral Makarov'un Ukraynalı Neptün gemisavar füzesi tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. Gerashchenko Kırım'da konuşlanmış Rus donanma gemilerinin Amiral Makarov'a yardım için gönderildiğini de sözlerine eklemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise haberler hakkında yorum yapmamıştı.

MOSKOVA KRUVAZÖRÜ VURULMUŞTU

Ukrayna, geçtiğimiz ay Rusya'nın Moskova isimli kruvazörünü vurduğunu duyurmuş, ardından Rusya geminin battığını açıklamıştı.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atılmıştı. NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı iddia edilmişti.

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