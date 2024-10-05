Ukrayna: Rusya ile hemen hemen tüm cephe hattı boyunca çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 8 tank, 31 zırhlı araç, 72 top, 4 çok namlulu roketatar, 35 insansız hava aracı (İHA), 96 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1280 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ordu arasında son 24 saatte 159 çatışma çıktığı ve çatışmaların hemen hemen tüm cephe hattı boyunca devam ettiği kaydedilirken Rusya'nın Ukrayna ordusu mevzileri ve yerleşim alanlarına 4 füze, 161 roket, 142 güdümlü bomba ve 82 hava saldırısı gerçekleştirdiği vurgulandı.

En sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordusunca Rusya'nın Kurakhovsk'ta 28, Kupyansk'ta 22, Pokrovsk’ta 15 saldırısının püskürtüldüğü kaydedildi. REKLAM Açıklamada, Rusların son bir günde Pokrovsk'taki Nikolaevka, Selidovoye ve Lisivka, Kurakhovsk'ın Tsukurine, Georgiyivka, Kostantinivka ve Antonivka, Kupyansk yönündeki Sinkovka, Novoselovka, Stelmahovka ve Lozova yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı belirtilirken saldırganların ayrıca Liman yönünde Nikolaevka ve Selidovoye, Harkiv yönünde Staritsa, Vovchansk ve Tikhoy yerleşim alanlarına saldırılar düzenlediği aktarıldı.