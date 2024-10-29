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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya, Kryvyi Rih kentine saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya, Kryvyi Rih kentine saldırı düzenledi

        Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırı sonucunda sivil kayıplar ve geniş çaplı mülk hasarı meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:41
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        Rusya'dan Kryvyi Rih kentine saldırı
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        Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırı sonucunda sivil kayıplar ve geniş çaplı mülk hasarı meydana geldi.

        Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 kişi yaralandı, 11 apartman binası, bir klinik, bir okul, bir idari bina ve birçok garaj dahil olmak üzere sivil altyapı zarar gördü.

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        #rusya
        #Kryvyi Rih
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