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        Haberler Dünya Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesinin güneyindeki köyü elinde tuttuğu iddiasını reddetti

        Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesinin güneyindeki köyü elinde tuttuğu iddiasını reddetti

        Ukrayna ordusu, Rusya Savunma Bakanı'nın Moskova güçlerinin Herson bölgesinin güneyinde Dnipro Nehri'nin doğu kıyısındaki Krynky köyünde tam kontrolü sağladığına dair açıklamasını reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 01:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:04
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        Ukrayna Rusya'yı 'gerçekleri tahrif etmekle' suçladı
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        Ukrayna ordusunun güney bölgesi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Rus güçlerinin doğu yakasında hiçbir ilerleme kaydetmediği ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Soygu'nun açıklamasının 'gerçeklerin tahrif edilmesi' olduğu belirtildi.

        Rus birlikleri 2022 yılının sonlarında Herson bölgesindeki Dnipro'nun batı yakasını terk etti, ancak doğu yakasındaki bölgelerde mevzilenmeye devam etti.

        Ukrayna güçleri geçtiğimiz Kasım ayında doğu yakasındaki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

        Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna kenti Herson'daki Kyrnky şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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