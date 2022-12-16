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Ukrayna: Rusya yeni yılda büyük bir kara harekatına hazırlanıyor

Ukrayna yetkilileri Rusya'nın silah altına aldığı yeni askerlerin eğitimi tamamlanınca büyük ihtimalle Şubat ayından itibaren yeni bir saldırı dalgası başlatacağını söylüyor.

Ukrayna: Rusya yeni yılda büyük bir kara harekatına hazırlanıyor
BBC TÜRKÇE
Bir Ukrayna tankı EPA
Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakmut yakınlarında bir Ukrayna tankı

Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın son zamanlarda yaşadığı askeri başarısızlıklara rağmen yeni yılda büyük bir kara harekatına hazırlandığını söylüyor.

Ülkenin üst düzey generallerine göre saldırı doğudaki Donbas bölgesinden başlayabilir, başkent Kiev bile hedef alınabilir.

Batılı bölge uzmanları ise Rusya'nın başarılı kara operasyonları yapabilme kapasitesinin hızla azaldığına işaret ediyor.

İngiltere'deki en kıdemli askeri yetkili Amiral Tony Radakin bu hafta, Moskova için savaşın bundan sonra ancak kötüye gidebileceğini, Rusya'nın çok ciddi topçu cephanesi sıkıntısı içinde olduğunu söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, askeri olarak arka arkaya bir dizi yenilgi alan Rusya'nın yeni ve kapsamlı bir kara harekatına hazırlandığına dair işaretlerin çoğaldığını söyledi.

Reznikov harekatın Şubat'ta, yani Rusya'nın geçen Ekim ayında silah altına alacağını açıklamış olduğu 300 bin askerin yarısının eğitimleri tamamlandığında başlayabileceğini de kaydetti.

İngiliz Guardian gazetesinin sorularını yanıtlayan Reznikov, "Harekatın ikinci kısmını oluşturacak yaklaşık 150 bin kişilik gücün hazırlanması en az üç ay gerektirir. Bu da bir sonraki taarruz dalgasını geçen yıl olduğu gibi muhtemelen Şubat'ta başlatmaya çalışacakları anlamına geliyor. Planları bu" diye konuştu.

Rusya'nın zafere ulaşmak için yeni çözümler aradığını söyleyen Reznikov, bu amaçla daha çok Rus vatandaşının silah altına alınacağını düşündüğünü de ekledi.

Buna karşılık Economist dergisindeki bir değerlendirmede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, General Valeri Zalujniy ve General Oleksandır Sirkskiy'in yakınlarda verdiği mülakatlara dayanılarak, Rusya'nın yeni harekatının Ocak ayında olabileceği ancak daha büyük olasılıkla ilkbaharda başlayacağı tahmini yapılıyor.

Ukrayna Genel Kurmay Başkanı General Zalujniy, Rusya'nın 200 bin kişilik taze askeri güç hazırladığı ve Kiev'i almak için yeni bir deneme yapacağına hiç kuşku olmadığını söylüyor.

Zalujniy, "Rusya yüzde 100 hazırlanıyor. Ukrayna'nın çok önemli stratejik görevi ihtiyatlar yaratıp Şubat'ta ya da en iyi ihtimalle Mart'ta, en kötü ihtimalle Ocak sonunda başlayacak savaşa hazırlanmak" diyor.

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yeni destek sözü

İki taraf da Noel döneminde bir ateşkes ihtimalini reddetti ve şu anda savaşı sona erdirme amacıyla yürütülen herhangi bir görüşme de yok.

Askeri uzmanlar, Rus güçlerinin şu anda Bakmut kasabasını almayı hedeflediği Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların halen devam etmesine rağmen kış aylarının genel olarak cephe hattında fazla değişiklik yaşanmayan bir kilitlenme dönemi olabileceğine işaret ediyorlar.

Ukrayna, Batı'dan aldığı destekle Rus füzelerine karşı hava savunma sistemini ciddi şekilde güçlendirdi fakat gelişkin başka silahlara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Perşembe günü Batılı müttefikler, Ukrayna'ya ekstra mali yardım askeri eğitim vadetti.

Avrupa Birliği liderleri de gelecek yıl içinde Ukrayna'ya 18 milyar euro tutarında mali yardım sözü verip, Rusya'ya karşı da dokuzuncu yaptırım paketini açıkladılar.

ABD'de ise askeri yetkililer Almanya'da Ukrayna askeri personeline verilen eğitimin kapsamının genişletileceğini açıkladı.

Ocak ayından başlamak üzere aydı 500 Ukrayna askeri Almanya'daki Amerikan üslerinde eğitilecek. Nisan ayından bugüne kadar bu üslerde eğitilen Ukrayna askerlrinin sayısı ise 15 bini aştı.

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