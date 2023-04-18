Ukrayna savaşı: ABD, Brezilya lideri Lula’yı Rusya’nın propagandasını tekrar etmekle suçladı

Getty Images Lula hafta sonu Çin lideri Şi'yi ziyaret etti

ABD’nin Ukrayna’daki savaşı “teşvik ettiğini” söyleyen Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’ya Beyaz Saray’dan sert eleştiri geldi.

Hafta sonu Çin’i ziyaret eden Lula, ABD’nin Ukrayna’da barışı müzakere etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Bu seyahatin ardından Brezilya’da Lula’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Brezilya’ya çabaları için teşekkür etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise Lula’yı “Rus ve Çin propagandasını papağan gibi tekrar etmekle” itham etti.

Savaşı sonlandıracak barış görüşmeleri için kendisini arabulucu olarak konumlandırmak isteyen Lula, barış müzakereleri için “ABD’nin savaşı teşvik etmeyi bırakıp barışı konuşmaya hazır olması gerektiğini” belirtmişti.

Lula’nın hafta sonu görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de iki ay önce, maddeleri arasında Rus askerlerinin Ukrayna’yı terk etmesinin bulunmadığı bir barış planı hazırlamış, bu plan Batı tarafından ciddiye alınmamıştı.

Ukrayna ve müttefikleri derhal uygulanacak bir kalıcı ateşkesin, Ukrayna’ya ait pek çok toprağı Rusya kontrolüne bırakacağını vurguluyor.

Lula’ya yanıt veren John Kirby ise “ABD ve Avrupa’nın barış istemediğini veya savaşta Rusya’yla eşit sorumluluk taşıdığını ima etmek en hafif tabirle yanıltılmış olduğunu gösterir” dedi.

Brezilya Rusya’ya yaptırım uygulayan Batı ülkelerine katılmadı. Ukrayna’ya mühimmat satmasına yönelik çağrıları da reddetti.

Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’yı işgaliyle başlayan çatışmalar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya lideri Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmasına yol açtı.

Mahkemenin bir kolluk birimi bulunmadığı için bu kararın zorla uygulanması mümkün değil.