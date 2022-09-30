Ukrayna Savaşı - Biden: ABD asla Rusya'nın ilhak girişimlerini tanımayacak

ABD Ordusu'nda görevli bir doktor ve eşine Rusya hesabına casusluk suçlaması

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Elsa Maishman BBC News

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söyledi.

Biden, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ait dört bölgenin Rusya’ya katılışını ilan edeceği konuşmadan önce açıklama yaptı.

Kremlin, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tartışmalı referandumlarda Rusya’ya katılmayı tercih ettiğini söylüyor.

Ancak Ukrayna ve Batı oylamaları “düzmece” diye tanımladı. ABD de, ilhak nedeniyle Rusya’ya yeni ambargolar uygulanacağını açıkladı.

Biden “Bu konuda çok açık olmak istiyorum. ABD asla, asla, asla Rusya’nın Ukrayna’nın egemen toprakları üzerindeki iddialarını tanımayacak” dedi.

Rusya lideri Zaporijya ve Herson’u bağımsız bölgeler olarak tanıyan iki kararnameyi imzaladı ve böylece ilhak edilmelerinin önündeki yol açılmış oldu.

Rus devlet medyasında paylaşılan belgelerde, iki bölgenin “uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca bağımsızlığının tanındığı” belirtiliyor.

Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Guterres bunun “çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilim” olduğunu söyledi.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Putin ile yaptığı telefon konuşmasında daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

AFP

Moskova’da ise Putin’in duyurusu için hazırlıklar devam ediyor. Kızıl Meydan’da dört bölgeyi Rusya’nın bir parçası ilan eden billboardlarla süslü bir konser sahnesi kuruldu.

Yaşananlar, Rusya’nın Kırım Körfezini 2014’te yine tartışmalı bir referandumun ardından ilhak ettiğinde olanların bir tekrarı.

Kırım’ın ilhakı da uluslararası toplumun büyük kesimi tarafından tanınmamıştı. Bu ilhak da tanınmayacak. Ancak Batı ne derse desin, Rusya’da parlamentonun her iki kanadı da haftaya ilhakı resmen tanıyacak.

Putin, Ukrayna’da işgal altındaki bölgeleri ilhak ederek, Batılı silahlarla Rus topraklarının saldırı altında olduğunu savunabilecek ve böylece de bazı hükümetlerin Kiev’e askeri yardımlarını durdurmasını umacak.

Ancak Kiev, olan bitenin cephede durumu değiştirmeyeceğini söyledi.