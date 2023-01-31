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Ukrayna savaşı: Biden Ukrayna'ya F-16 göndermeyeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı yetkililerin hava desteği çağrılarına rağmen Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna savaşı: Biden Ukrayna'ya F-16 göndermeyeceklerini açıkladı
BBC TÜRKÇE

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna Biden, “Hayır" yanıtını verdi.

Biden’ın açıklaması, Almanya liderinin de Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyi reddetmesinden bir gün sonra geldi.

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta hava sahasının kontrolünü ele geçirmek için jetlere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

F-16’lar, dünyanın en güvenilir savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor ve dünya çapında bir dizi ülke tarafından kullanılıyor.

Bunlar, Ukrayna'nın şu anda kullandığı ve ülkenin 30 yıldan uzun bir süre önce Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmesinden önce yapılmış olan Sovyet dönemi savaş jetlerine kıyasla çok daha gelişmiş.

Ancak Biden, Ukrayna'nın jet talebini defalarca geri çevirdi, bunun yerine diğer alanlarda askeri destek sağlamaya odaklandı.

ABD geçen hafta Kiev'e 31 adet M1 Abrams tankı tedarik edeceğini duyurdu ve İngiltere ve Almanya da benzer destekler için söz verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrii Melnyk bu duyuruyu memnuniyetle karşıladı ancak müttefiklerden bir "savaş uçağı koalisyonu" kurmalarını ve Ukrayna'ya Eurofighters, Tornados, Fransız Rafales ve İsveç Gripen jetleri temin etmelerini istedi.

Almanya Başbakanı Pazar günü verdiği bir röportajda, Leopard 2 tanklarını göndermeyi henüz taahhüt ettikleri düşünüldüğünde, Ukrayna'ya başka askeri yardım göndermeyi tartışmanın "anlamsız göründüğünü" söyledi.

Olaf Scholz ayrıca Alman Tagesspiegel gazetesine NATO askeri ittifakının Rusya ile savaş halinde olmadığını ve "böyle bir tırmanışa izin vermeyeceğini" yineledi.

Moskova, NATO'yu Ukrayna’ya destek vererek savaşa müdahil olmakla suçluyor, ABD ve Almanya da dahil olmak üzere ittifakın üyeleri, çatışmanın tırmanmasına neden olabilecek askeri yardım gönderme konusunda isteksiz davranıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü bu kararı yineledi ve Ukrayna'ya destek sağlama söz konusu olduğunda "hiçbir şeyin dışlanmadığını" ancak bunun ne durumu daha fazla alevlendirmesi ne de Fransa'nın kendini savunma yeteneğini sınırlaması gerektiğini söyledi.

Aralarında Hollanda'nın da bulunduğu diğer AB ülkeleri, savaş uçağı gönderip göndermeyecekleri konusunda henüz kesin bir yanıt vermiş değil.

Ancak Polonya, NATO ile koordinasyon halinde savaş uçağı tedarik etmeye hazır olacağını belirtti.

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