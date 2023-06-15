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Ukrayna savaşı: Kiev'in karşı saldırısı sonrası 'çatışmalar şiddetlendi'

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, Kiev'in Rusya'ya karşı başlattığı taarruz sonrası ülkenin bazı yerlerinde "aşırı şiddetli çatışmalar" yaşandığını söyledi.

Ukrayna savaşı: Kiev'in karşı saldırısı sonrası 'çatışmalar şiddetlendi'
BBC TÜRKÇE

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, Kiev'in Rusya'ya karşı başlattığı taarruz sonrası ülkenin bazı yerlerinde "aşırı şiddetli çatışmalar" yaşandığını söyledi.

Maliar Ukrayna güçlerinin doğuda Bahmut yakınlarına kadar ilerlemeyi başardığını, güneyde de Zaporijya'ya yaklaştıklarını, ancak Rusya'nın bazı bölgelerde çok sıkı bir savunma yaptığını duyurdu.

Maliar, Ukrayna askerlerinin Bahmut'a 200 ila 500 metre, Zaporijya'ya da 300 ila 500 metre daha yaklaştığını belirtti.

Bir sanayi şehri olan Bahmut, Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinden en çok etkilenen yerlerden biri.

Zaporijya'daki nükleer santralde incelemelerde bulunmak üzere buraya gitmesi planlanan Birleşmiş Milletler ekibi de çatışmalar nedeniyle ziyaretlerini erteledi.

Rusya önceki gece boyunca Ukrayna'nın birçok kentine füze ve drone saldırısı düzenledi. Liman kenti Odesa'ya insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda, Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordusunun füze ve drone sıkıntısı yaşadığına dair açıklamasına rağmen, Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanları son haftalarda arttı.

Ukrayna hafta başında Rusya'nın elindeki bölgeleri geri almak için karşı taarruz başlattığını açıklamıştı.

Kiev, karşı taarruz başladığından bu yana Ukrayna ordusunun yedi yerleşim bölgesini ve en az 90 kilometrekarelik alanı geri aldığını iddia ediyor.

Fakat savaşan iki taraf birbirinin zıttı iddialarda bulunuyor ve cephedeki gerçeği değerlendirmek de zor; Ukrayna ilerlediği iddiasında, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.

Batılı uzmanlar da Kiev'i Rusların kolayca geri çekilmeyeceği ve çok iyi savunma taktikleri olduğu, karşı taarruzun Ukrayna için "maliyetli" olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Rusya'dan savaşmak isteyen hükümlülere izin

Öte yandan Duma (Rusya federal meclisi), Rusya Savunma Bakanlığı'na, Ukrayna'da savaşmaları koşuluyla, hüküm giymiş suçlularla kontrat imzalama yetkisi verdi.

Yeni yasa yargı süreci tamamlanmış ve ceza almış ancak henüz cezaevine girmemiş hükümlüleri kapsıyor.

Ancak cinsel saldırı, vatan hainliği, terör ya da aşırıcılıktan hüküm giymiş olanlar, yasa kapsamı dışında bırakıldı.

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