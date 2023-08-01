Ukrayna Savaşı: Krıvıy Rih'teki Rus saldırısında biri çocuk en az 6 kişi öldü

Ukrayna Savaşı: Krıvıy Rih'teki Rus saldırısında biri çocuk en az 6 kişi öldü

Ukrayna Savaşı: Krıvıy Rih'teki Rus saldırısında biri çocuk en az 6 kişi öldü Ukrayna'da Krıvıy Rih kentine yapılan Rus füze saldırısında bir apartman hedef alındı; 10 yaşında bir kız ve annesi de dahil en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da Krıvıy Rih kentine yapılan Rus füze saldırısında bir apartman hedef alındı; 10 yaşında bir kız ve annesi de dahil en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Pazartesi günü yapılan ve bir apartman ile üniversiteyi hedef alan saldırılarda 69 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel Vali Serhiy Lysak kayıplar nedeniyle bir günlük yas ilan etti.

Ukrayna'nın güneyinde, Dnipro bölgesinin yakınında bulunan Krıvıy Rih, Rus saldırılarına sıklıkla hedef oluyor. Burası aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de memleketi.

Haziran ayında, Rusya'nın kentteki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarında 11 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Son saldırılarda yaralanlar arasında 4 ile 17 yaşları arasında çocuklar da var.

Öte yandan güneydeki Herson bölgesindeki bir başka saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarında artış yaşanıyor. Rusya ise sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor.

Birleşmiş Milletler'in Temmuz ayı başında yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı Şubat 2022'den bu yana 25 bin 671 sivil hayatını kaybetti. Ancak gerçek sayının bunun üstünde olduğu tahmin ediliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1685922984366682112?s=20

Rusya'nın sınır bölgesine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Rusya ise Ukrayna ve Belarus sınırına yakın Bryansk bölgesineinsansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Vali Alexander Bogomaz saldırıda bir polis karakolunun hedef alındığını söyledi.

Rus yetkililer Cumartesi günü başkent Moskova ve çevresinde Ukrayna'ya ait üç insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Olayda iki bina zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın Rusya topraklarına taşınmakta olduğunu söyledi ve "Bu kaçınılmaz, doğal ve adil" dedi.