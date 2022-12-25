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Ukrayna Savaşı: Zelenskiy Noel mesajında halka direnme çağrısı yaptı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülke Noel’i kutlarken, halka Rus saldırılarına direnme çağrısı yaptı. Zelenskiy, “Özgürlüğün bedeli büyük ama köleliğin bedeli daha da büyük” dedi.

Ukrayna Savaşı: Zelenskiy Noel mesajında halka direnme çağrısı yaptı
BBC TÜRKÇE
ayin EPA

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülke Noel’i kutlarken, halka Rus saldırılarına direnme çağrısı yaptı.

Zelenskiy, “Özgürlüğün bedeli büyük ama köleliğin bedeli daha da büyük” dedi.

Bu arada Rus füze ve insansız hava aracı saldırıları milyonlarca Ukraynalının elektrik, ısınma olmadan ve susuz kalmasına yol açtı.

Yetkililer ülkenin güneyindeki Herson kentine düzenlenen hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel yetkililer 68 kişinin de yaralandığını bildirdi ve halka acil kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Rusya’yı “terörist bir ülke” diye niteleyen Zelenskiy, Rus birliklerini de “yıldırmak ve zevk” için öldürmekle suçladı.

Sosyal medya paylaşımında cesetler ve yanmış araçlarla dolu sokakları gösteren fotoğraflar paylaşan Zelenskiy “Dünya nasıl bir şeytana karşı savaştığımızı görmeli” dedi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan tek bölge başkenti olan Herson, geçen ay Ukrayna güçleri tarafından geri alınmıştı.

Şehir daha sonra, sık sık Dinyeper Nehri’nin doğusunda konuşlu Rus güçlerinin saldırılarına maruz kaldı.

Moskova birçok kez saldırılarda sivillerin hedef alındığını reddederken, Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın kritik enerji tesislerini vurduklarını kabul etti.

Çoğu Ukraynalı Ortodoks Hristiyan ve Noel’i 6 Ocak’ta kutluyorlar.

Ancak birçok kişi, dünyanın geri kalanındaki çoğu Hristiyan gibi 25 Aralık’ta kutlamaya başlamıştı.

Zelenskiy video mesajında “Savaşın başlangıcına katlandık. Saldırılara, tehditlere, nükleer şantaja, teröre, füze saldırılarına. Bu kışa da katlanalım çünkü ne için savaştığımızı biliyoruz. Bayramlarımızı kutlayacağız. Hep olduğu gibi. Güleceğiz ve mutlu olacağız. Her zamanki gibi. Fark şu olacak: Bir mucize beklemeyeceğiz, kendimiz yaratacağız” dedi.

BBC’nin Kiev’deki muhabiri Hugo Bachega birçok Ukraynalı’nın Noel gününü karanlık ve soğukta geçireceğini söylüyor.

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