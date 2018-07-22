Ukrayna U19 - Türkiye U19 maçı heyecanı

Avrupa U19 Şampiyonası Grup B maçında Ukrayna U19 ile Türkiye U19, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Ukrayna U19, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Türkiye U19, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ukrayna U19 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Türkiye U19 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ukrayna U19 önceki hafta Türkiye U19 mücadelesinde 3-4 yenildi.

Türkiye U19 ise Ukrayna U19 maçında 3-4 kazandı.

Ukrayna U19, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ukrayna U19, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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