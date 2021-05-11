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Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı başladı.

Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı başladı
AA

15 ülkeden 150'den fazla firmanın iştirak ettiği fuara, Türkiye'den de yoğun katılım oldu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, fuardaki Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Güldere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’da turizm denilince Türkiye'nin akla gelen en önemli destinasyon olduğunu ve fuardaki katılımcıların yarısından fazlasının Türk firmaları olduğunu belirtti.

1,5 milyon Ukraynalının 2019'da Türkiye’yi ziyaret etmesiyle en yüksek rakamlara ulaşıldığını kaydeden Güldere, "Geçen yıl salgına rağmen 1 milyon Ukraynalı Türkiye’ye geldi. Bu yıl inşallah geçen yıldan da daha iyi bir tablo yakalayacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldere, Türk turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına hazırlıklı olduğunu belirterek "Geçen sene başlattığımız güvenli turizm sertifikası programı bu sene daha da ilerletildi. Ulaşımdan konaklamaya 150 kriterde her şey güvenlik altına alınıyor. Hem turistlerin hem çalışanlarımızın her türlü ihtimal dahilindeki güvenlik tedbirleri sağlanıyor." dedi.

Bu sene turizm sektöründe aşılama kampanyası da yürütüldüğüne dikkati çeken Güldere, "Sektörümüzdeki herkes mayıs sonuna kadar aşılanmış olacak. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman bu sene geçen seneden de daha iyi bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Fuarı ziyaret eden ve soyadını vermek istemeyen Viktorya, turizm eğitimi aldığını, bu nedenle Türkiye'nin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Bir diğer ziyaretçi Aleksandr da Kemer'de rehber olarak çalıştığını anlattı.

Fuar, 13 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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