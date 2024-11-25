Ukrayna, Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzeleri harekat düzenlediği Rusya'nın Kursk bölgesinde kullandı.

Uzun menzilli füzeler, gece yarısı Ukrayna'dan Kursk'a ateşlendi. Yerel yöneticilerin yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri 7 adet füzeyi başarı bir şekilde engelledi ancak zayiat ve tahribat hakkında bilgi verilmedi.

Reuters'ın haberine göre, Rus yanlısı askerî uzman Roman Alyokhin “Kursk dün gece yabancı menşeli füzelerle yoğun şekilde hedef alındı.” dedi.