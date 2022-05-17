Ukrayna ve Fransa liderleri görüştü 0:00 / 0:00

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Ukrayna lideri Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın gidişatı, orduyu Azovstal'den kurtarma operasyonu ve müzakere sürecinin beklentileri hakkında konuştuk. Ukrayna'ya yakıt tedariki konusu da gündeme geldi. Ayrıca Fransa'dan Rusya'ya karşı savunma desteği, 6. Avrupa Birliği yaptırım paketinin hazırlanması, Ukrayna tarım ürünlerini ihraç etmenin olası yolları hakkında görüştük. AB üyeliğine aday statüsü başvurumuzla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik."