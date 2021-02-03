Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkilerin tesisinin 29. yılını kutluyor

AA

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 29. yılını kutladıklarını, Ukrayna ve Türkiye halkları arasındaki güçlü bağı çok takdir ettiklerini belirtti.

Ukrayna’nın Türk mirası ve yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin bu dostluğun anahtarı olduğunu vurgulayan Ceppar, "Stratejik ortaklığımızın daha da derinleştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum çünkü birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, ilişkilerin tesisine ilişkin protokolün kopyalarını Twitter hesabından paylaşarak, "İkili ilişkilerimize ilişkin pek çok diğer önemli tarihi belgelerle birlikte, protokollerin kopyaları elçiliğimizin girişinde misafirlerimizi karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha da Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, stratejik ortaklığın başarılı ve karşılıklı yarar temelinde devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye, Ukrayna'yı Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra 16 Aralık 1991'de tanımıştı.