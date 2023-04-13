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'Ukrayna'ya desteğe devam' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna için "önemli, öngörülebilir ve zamanlı" yardım sağlamaya yönelik çabaları sürdürme çağrısında bulundu

'Ukrayna'ya desteğe devam' çağrısı
AA

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde üçüncü yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada, şubat ayında Kiev'e yaptığı ziyarette Rusya'nın savaşının "vahşetine" ilk elden tanık olduğunu ve Ukrayna halkının dayanıklılığını gördüğünü söyledi.

Yellen, ülkede ekonomik faaliyetin zor koşullar altında toparlandığını ve kritik devlet hizmetlerinin sağlandığını anlattı.

ABD'nin Rusya'nın savaşı başlatmasından bu yana Ukrayna için önemli bütçe desteği sağladığını anımsatan Yellen, "Enerji güvenliği ve erken toparlanma için destek sağlamanın yanı sıra eylül ayına kadar tamamı hibe olarak ek yardım sağlama planlarımız var." dedi.

Yellen, Ukrayna'yı desteklemenin kolektif bir çaba olduğunu vurgulayarak ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına Ukrayna için "önemli, öngörülebilir ve zamanlı" yardım sağlamaya yönelik çabaları sürdürme çağrısında bulundu.

Yaptırımlarla Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu teknoloji ve teçhizata erişiminin de kısıtlandığına işaret eden Yellen, Rus petrolü ve rafine ürünlerine yönelik ambargolar ve tavan fiyatlarıyla, küresel petrol piyasalarında istikrar korunurken Rusya'nın ana gelir kaynağının etkili bir şekilde hedeflendiğini yineledi.

Yellen, Rusya'nın enerji vergilerinden elde ettiği devlet gelirinin fiyat tavanının uygulanmasından bu yana geçen yıla kıyasla yüzde 40'ın üzerinde düştüğünün bilgisini verdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılara rağmen ekonominin işlediğini, hükümetin tam anlamıyla çalıştığını ve ülke genelinde hanehalkları ile işletmelere hayati hizmetlerin sağlandığını aktardı.

Ukrayna için IMF'nin 31 Mart'ta toplam 15,6 milyar dolarlık 4 yıllık yeni bir programı onayladığını anımsatan Georgieva, programın onaylanmasının ardından ilk aşamada 2,7 milyar doların dağıtıldığını kaydetti.

Georgieva, söz konusu kredinin 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olduğuna işaret ederek "IMF programının amacı, ekonomik ve finansal istikrarı sürdürmede, büyümeyi teşvik etmek için kritik reformları gerçekleştirmede ve AB'ye katılım sürecinde ilerlemede Ukrayna'yı desteklemektir." diye konuştu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ikinci yılına girdiğini, önemli insani ve ekonomik sıkıntılara neden olmaya ve küresel ekonomi için yıkıcı etkiler yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Malpass, yapılan hasar değerlendirmesinin Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için gelecek 10 yılda 411 milyar dolara ihtiyaç olduğunu gösterdiğini aktardı.

Dünya Bankasının Ukrayna için 23 milyar dolardan fazla acil durum finansmanını seferber ettiğini anımsatan Malpass, bunun 20 milyar doları dağıtıldığını kaydetti.

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