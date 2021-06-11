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AA

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, federasyonun idari komitesinin Ukrayna'nın futbol simgelerini oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

Milyonlarca Ukraynalı taraftarın uzun yıllardır dünyada ve Ukrayna'da kullandığı "Yaşasın Ukrayna" ve "Yaşasın Kahramanlar"ın resmi futbol sloganı olarak kabul edildiğini belirten Pavelko, Ukrayna haritasının ve armasının olduğu federasyon ambleminin de resmi amblem olarak kabul edildiğini ifade etti.

Pavelko, Ukrayna futbol camiasını bu tarihi karar nedeniyle tebrik ettiğini belirtti.

- Rusya ile Ukrayna arasında forma krizi

Ukrayna Futbol Federasyonu, EURO 2020 için üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın da dahil olduğu ülke haritası bulunan ve "Yaşasın Ukrayna" ile "Yaşasın Kahramanlar" yazan milli takım formasını tanıtırken, bu durum iki ülke arasında krize neden olmuştu.