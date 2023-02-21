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Ukrayna'yı ziyaret eden İtalya Başbakanı'ndan Ukraynalılara "Yalnız değilsiniz" mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Meloni, Kiev yönetimine desteğini sundu.

Ukrayna'yı ziyaret eden İtalya Başbakanı'ndan Ukraynalılara
AA

İtalya'da ekimde sağ koalisyon hükümetini kuran Meloni, başbakan olduktan sonra Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünden önce Kiev'i ziyaret edeceğine dair verdiği sözü tuttu.

Polonya'da dün temaslarda bulunan Meloni, daha sonra tren yolculuğu ile bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı.

Meloni, Kiev'e varışında Ukrayna'yı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirterek, "İtalyan hükümetinin tutumunu yinelemek ve özgürlüğü için savaşan bir halkın neye ihtiyacı olduğunu anlamak için burada olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendi gözlerinizle görmek her zaman farklıdır." dedi.

İtalya Başbakanı, ziyareti kapsamında ilk olarak Kiev yakınlarında savaşta harabeye dönen İrpin ile Buça kentlerine gitti.

Giorgia Meloni, buradaki temaslarında, "İtalya'ya güvenebilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Başından beri yanınızdayız ve sonuna kadar da yanında olacağız. Bütün desteğimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, kentlerini ziyaret eden Meloni'ye kullanılmış mermilerden yapılmış bir madalya verdi.

İtalya Başbakanı Meloni'nin, Kiev'deki temaslarının son bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA

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