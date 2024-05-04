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        Haberler Dünya Ukrayna: Zelenskiy'nin arananlar listesine alındığı bilgisi, Rus propagandasının çaresizliği

        Ukrayna: Zelenskiy'nin arananlar listesine alındığı bilgisi, Rus propagandasının çaresizliği

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:45
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        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

        Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.​​​​​​​

        Ukraynalı liderin 'ceza kanununun bir maddesi uyarınca' arandığı belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmemişti.

        Rus yetkililerden Zelenskiy'nin neden listeye eklendiğine dair henüz bir yorum gelmedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
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