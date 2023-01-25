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Ukrayna’da iki İngiliz yardım gönüllüsü öldürüldü

Ukrayna’nın doğusunda gönüllü olarak sivillerin tahliyesi için çalışan ve yardım faaliyetleri yürüten iki İngiliz vatandaşı öldürüldü. Bir süredir kayıp olan 47 yaşındaki Andrew Bagshaw ve 28 yaşındaki Chris Parry'nin öldürüldüklerini kamuoyuna aileleri açıkladı.

Ukrayna’da iki İngiliz yardım gönüllüsü öldürüldü
BBC TÜRKÇE

Ukrayna’nın doğusunda gönüllü olarak sivillerin tahliyesi için çalışan ve yardım faaliyetleri yürüten iki İngiliz vatandaşı öldürüldü. Bir süredir kayıp olan 47 yaşındaki Andrew Bagshaw ve 28 yaşındaki Chris Parry'nin öldürüldüklerini kamuoyuna aileleri açıkladı.

Andrew Bagshaw ve Chris Parry en son 6 Ocak'ta Soledar kentine giderken görüntülenmişti.

Bagshaw ailesi, yaşlı bir kadını kurtarmaya çalışan iki yardım gönüllüsünün araçlarının top mermisiyle vurulduğunu duyurdu.

Perry ailesinden yapılan açıklamada ise "Yardım gönülleri sivillerin tahliyesini sağlamaya çalışırken hayatlarını kaybetti" denildi.

Chris Parry Mart, Andrew Bagshaw ise Nisan ayından bu yana Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde gönüllü olarak yardım faaliyetleri yürütüyordu.

Parry İngiltere'den, Bagshaw ise Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya gitmişti.

Rus paralı askeri şirketi Wagner Grubu daha önce, İngiliz gönüllülerinden birinin cesedinin bulunduğunu öne sürmüştü.

Rus ordusu yoğun çatışmaların ardından önemli bir tuz madeninin de bulunduğu Soledar kentini ele geçirdiğini iddia etmişti.

EPAEPA

İngiltere'den taziye mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Andrew Bagshaw ve Chris Parry için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık daha önce İngiliz vatandaşlarını Ukrayna'ya gitmemeleri yolunda uyarmış, ülkede bulunan İngiliz vatandaşlarından ise derhal Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti.

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