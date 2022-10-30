Ukrayna’dan tahıl ihracatı durdu, Rusya’ya geri adım atması için çağrılar geldi

Getty Images Ukrayna tahılını taşımak için İstanbul Boğazı'ndan geçmeyi bekleyen gemiler

Rusya’nın dün tahıl anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı durdu.

Türkiye’yle birlikte tahıl anlaşması için arabuluculuk yapan Birleşmiş Milletler, anlaşma kapsamında belirlenen koridora girmek isteyen 10’dan fazla geminin beklemede olduğunu fakat en azından bugün için bu gemilerin ilerlemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, anlaşmanın sonlanmasının küresel tahıl ve gübre ticaretine büyük zarar vereceğini söyledi, Moskova’ya kararını değiştirme çağrısı yaptı.

Bunu bir “felaket” olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden da dünya genelinde kıtlığın artacağı uyarısında bulundu.

Rusya, anlaşmadan çekilme kararını Kırım’daki donanmasının büyük bir saldırıya uğraması nedeniyle aldığını açıkladı.

Kremlin, hedef alınan gemilerin tahıl anlaşmasının denetlenmesinde görev aldığını belirtti.

Moskova saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarken Kiev hükümeti ise Ukrayna limanlarından yüzlerce kilometre uzakta gerçekleşen bu saldırının tahıl ihracatını engellememesi gerektiğini savundu.

Rusya saldırıda İngiltere’nin de rolü olduğunu öne sürerken İngiltere ise bu suçlamayı reddetti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy “Rusya Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’da kıtlık yaratmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye'ye 'bildirim yapılmadı'

Pazar günü Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Türk güvenlik kaynağı ise Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekildiğine dair resmi bir bildirim almadıklarını söyledi.

Anlaşma kapsamında oluşturulan gözlem merkezi İstanbul’da bulunuyor. Türkiye’nin başkanlık ettiği merkezde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’in temsilcileri yer alıyor.

Yaz aylarında anlaşmanın imzalanmasının ardından Ukrayna’dan tahıl ihracatı başlarken Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı yapamaması Moskova’nın tepkisini çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu durumun değişmesi yönünde çağrılar yapmıştı.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın Sivastopol kentine bu ay bir saldırı daha düzenlenmiş ve Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Köprüsü hasar görmüştü.