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        Haberler Dünya Ukraynalı askerlerden ABD'ye teşekkür | Dış Haberler

        Ukraynalı askerler, ABD'ye teşekkürlerini iletti

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "Teşekkür etmedin." siteminin ardından Ukrayna Ordusu, ABD'ye ve ABD halkına savaşta verdikleri destekten ötürü teşekkür mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:55
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        Ukraynalı askerlerden ABD'ye teşekkür
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında, Beyaz Saray'da yaşanan tartışmayla gerilen ABD-Ukrayna ilişkilerinin düzeltilmesi için görüşmeler sürüyor.

        Ukrayna ve ABD heyetleri, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde görüşmeye devam ediyor. AFP'ye konuşan Ukraynalı yetkililere göre, görüşme hâlihazırda güzel geçiyor.

        Görüşme sürerken, Ukrayna Ordusu resmî X hesabı üzerinden ABD'ye ve ABD halkına teşekkür videosu yayınladı.

        Donald Trump, Zelenskiy'e ABD'nin verdiği desteklerden ötürü teşekkür etmediği konusunda sitemde bulunmuştu. Ukrayna askerleri yayınlanan videoda ABD halkına teşekkürlerini ileterek, ABD'nin verdiği desteğe vurgu yaptı.

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