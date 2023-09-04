Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Ukraynalı generaller Rusya’nın ilk savunma hattını aştıklarını açıkladı, Savunma Bakanı görevden alındı

        Ukraynalı generaller Rusya’nın ilk savunma hattını aştıklarını açıkladı, Savunma Bakanı görevden alındı

        Ukraynalı generaller Rusya'nın Ukrayna'da işgal altında tuttuğu topraklara kurduğu savunma hatlarından ilkinin Zaporijya yakınlarındaki Robotyne köyü civarında aşıldığını söyledi. Öte yandan dün akşam Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı.

        Giriş: 04.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukraynalı generaller Rusya'nın ilk savunma hattını aştıklarını açıkladı, Savunma Bakanı görevden alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukraynalı generaller Rusya’nın Ukrayna’da işgal altında tuttuğu topraklara kurduğu savunma hatlarından ilkinin Zaporijya yakınlarındaki Robotyne köyü civarında aşıldığını söyledi. Öte yandan dün akşam Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı.

        Ukrayna’nın Haziran’da başlattığı karşı saldırısında bugüne kadar kazanımları küçük olmuştu. Bunun nedeni de Rusya’nın siper ve savunma hatlarının direnciydi. İlk hattın aşılmasından sonra, arkasındaki hatların aynı dirence sahip olmama ihtimali bulunuyor.

        Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuriy Sak, “Yavaş yavaş ivmemiz artıyor” derken İngiltere’deki Ovserver gazetesine konuşan General Oleksandr Tarnavskiy de “Ordumuz şu an ilk hat ile ikinci hat arasında” ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de Cuma günü “Ukrayna ordusu ikinci savunma hattında bazı başarılar elde etti” demişti.

        Ukrayna ordusu Robotyne köyüne bir haftadan daha önce girmişti. Şimdi bu bölgeden zırhlı birliklerin ilerlemesini sağlamaya çalışıyor.

        Ukrayna ordusunun karşı saldırısında kritik bir dönem yaşanırken Savunma Bakanı Oleksii Reznikov dün akşam görevden alındı.

        Kararı bir video mesajla duyuran Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy “Bakanlığın hem orduyla hem de toplumla etkileşiminde yeni formatlar ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç var” dedi.

        Ukrayna basınında Reznikov’un son dönemde İngiltere’de kıdemli politikacılarla iyi ilişkiler kurduğu ve bu nedenle bu ülkeye büyükelçi olarak görevlendirilebileceği yer aldı.

        Reznikov’un görevden alınması sürpriz olmadı. Geçen hafta gazetecilere, kendisine yeni bir görev aradığını, Zelenskiy’den böyle bir teklif alırsa reddetmeyeceğini söylemişti.

        Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgalden bu yana görevde olan Reznikov’un yerine Ukrayna Devlet Emlak Fonu’nu yöneten Rustem Umerov getirildi.

        1982 doğumlu Umerov, TRT'ye göre Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

        Son dönemde Ukrayna ordusunda bazı yolsuzluk skandalları çıkmış, Reznikov doğrudan suçlanmasa da yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov istifa etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü