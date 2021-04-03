Ukraynalı ve Rus uzmanlar, Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini değerlendirdi

AA

Bazı Ukraynalı ve Rus uzmanlar Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini AA'ya değerlendirdi.

Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Mihaylo Samus, Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri hareketliliğini enformasyonel ve psikolojik bir operasyon olarak nitelerken, "Rusya'nın amacı Ukrayna, Fransa, Almanya ve ABD'ye baskı yapmak ve yaptırımlar ile ticaret konusunda tavizler kopartabilmek, özellikle Kuzey Akımı-2 konusunda." dedi.

Operasyonun bir diğer amacının Rusya'da yaklaşan parlamento seçimleri öncesi oy kazanmak olduğunu aktaran Samus, "Moskova'nın şu anda büyük bir saldırı gerçekleştirmek için bir nedeni yok, böyle bir saldırının sonuçları belirsiz olacaktır. Bu nedenle böylesi bir saldırı olasılığı geçen seneden daha fazla değil." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Rusya, Biden'ın sınırlarını ölçüyor"

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Uluslararası Siyaset Bölümü Koordinatörü Denis Moskalik, büyük bir çatışmanın prensipte mümkün ama yakın zamanda beklenmediğini aktardı.

Şu an Rusya'nın attığı adımlarla Ukrayna ve Biden yönetimlerine baskı uyguladığını ve test ettiğini ifade eden Moskalik, "Rusya Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakere masasında elini güçlendirmek için bazı çatışmaları körükleyebilir, aynı zamanda Biden yönetiminin Ukrayna'ya desteğinin sınırlarını görmüş olacak." ifadelerini kaydetti.

- "Rusya, kendi vatandaşını korumak için Donbas’a girebilir"

Rus askeri uzmanı Viktor Litovkin, ABD’nin Ukrayna’ya Donbas meselesinde destek verme taahhütte bulunduğuna dikkati çekerek, Rusya’nın bu şartlardaki duruma kayıtsız kalmayacağı öngörüsünde bulundu.

Litovkin, "Donbas’ta yaşayanların birçoğu Rus vatandaşıdır. Bu yüzden Rusya, kendi vatandaşını korumak için Donbas’a askerlerini sokabilir. Rusya bununla yetinmez, saldırgana da saldırabilir." yorumunda bulundu.

Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarından korkmadığını belirten Litovkin, "Rus vatandaşlarının hayatı, tüm yaptırımlardan daha önemlidir." diye konuştu.

Öte yandan, Donbas meselesinin barış yoluyla da çözülebileceğine dikkati çeken Litovkin, "Minsk anlaşmaları var. Bu anlaşmalarda neyin ne şekilde yapılması gerektiği yazıyor. Ancak Ukrayna bunu yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna, Donbas meselesine Rusya’yı taraf yaptı"

Rusya’daki "Anavatan Cephanesi" dergisinin editörü Aleksey Leonkov da Ukrayna'nın ABD’den Donbas meselesinde destek almaya çalıştığına işaret ederek "Ukrayna, temas hattı ve Rusya ile sınırları boyunca NATO uçaklarının devriye ve burada tatbikat yapması konusunda ısrar ediyor, NATO’nun askeri tatbikat yapmasını sağlamaya çalışıyor." dedi.

Leonkov, Ukrayna’nın Normandiya zirvelerinde yapılan anlaşmalarını uygulamadığını ve Donbas'taki temas hattına asker konuşlandırarak gerilimi arttırdığını ileri sürdü.

Donbas’taki savaşın iç savaş olduğunu savunan Leonkov, "Ukrayna, bu meselede Rusya’yı taraf yaptı. Böylece, Ukrayna, Minsk anlaşmalarını yere gömdü." yorumunda bulundu.

- "Donbas’taki duruma göre gidiş Minsk anlaşmalarının kaderi belirlenecek"

Leonkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri hareketliliğine ilişkin ise "Rusya’da kış tatbikatların son aşamasına gelindi. Askeri birlikler, çeşitli yerlerde bulunan poligonlara sevk ediliyor ve askeri hedefleri yerine getiriyor. Bu hedefler, kesinlikle Donbas ile ilgili değildir." ifadelerini kullandı.

Donbas’taki durumun gidişatına göre Minsk anlaşmalarının kaderinin belirleneceğini belirten Leonkov, bu meselenin çözülmesi için Ukrayna’nın federatif ülke olması gerektiğini savundu.