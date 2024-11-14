Ukrayna’nın ABD’yi yanında tutma stratejisi: Zafer planı ile diplomatik hamleler
Ukrayna, Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ABD ile ilişkilerini güçlendirmek ve desteğini korumak adına dikkatle hazırlanmış bir strateji izliyor. Volodimir Zelenskiy yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik kritik desteğinin Trump'ın yönetiminde zayıflayabileceği endişesiyle, "zafer planı" olarak adlandırdığı bir dizi öneri geliştirdi. Bu plan, Trump'ın pragmatik ve ticari önceliklerine hitap etmeyi amaçlıyor ve doğal kaynak paylaşımı ile askeri birliklerin yeniden konuşlandırılmasını kapsayan stratejik hamlelerle dikkat çekiyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin planı iki ana başlıkta şekilleniyor. İlk olarak, Avrupa’da konuşlandırılmış bazı ABD askerlerinin savaş sonrası Ukrayna askerleriyle değiştirilmesi öneriliyor. Bu hamle, Ukrayna’nın NATO ile daha güçlü bir bağ kurmasını ve ABD’nin Avrupa’daki askeri maliyetini düşürmesini hedefliyor. Bu öneri, Trump’ın “Amerika’nın yükünü hafifletme” söylemiyle örtüşen bir adım olarak öne çıkıyor.
İkinci olarak, Ukrayna’nın kritik doğal kaynaklarının Batılı ortaklarla paylaşılması öneriliyor. Özellikle enerji kaynakları ve nadir bulunan mineraller üzerinde yoğunlaşan bu fikir, Ukrayna’nın stratejik önemini artırırken, Batılı ülkeler için ekonomik bir fırsat sunuyor. Bu yaklaşım, Trump’ın ticari anlaşmalara dayalı dış politika anlayışına hitap ederek Kiev’in desteği elinde tutmasını sağlamayı amaçlıyor.
Ek olarak, Ukraynalı iş dünyası liderlerinin Trump’a “yatırım izleme” yetkisi sunma fikri tartışılıyor. Bu yetki, Trump’ın Ukrayna’da iş yapacak kişi ve şirketleri doğrudan seçmesini sağlayarak ABD sermayesinin Ukrayna’ya yönelmesini hedefliyor. Bu adım, Trump’ın “önce Amerika” politikasına uygun bir jest olarak değerlendiriliyor.
ABD ile İlişkilerde Dengeleri Koruma Çabası
Ukrayna’nın bu planı, Trump’ın doğrudan pazarlık odaklı liderlik anlayışıyla şekillenen ABD dış politikası karşısında bir denge arayışını yansıtıyor. Trump’ın, Rusya ile hızlı bir barış anlaşması yaparak ABD’nin Ukrayna’ya olan askeri ve ekonomik desteğini azaltma potansiyeli, Kiev’de ciddi bir endişe yaratıyor. Bu nedenle Zelenskiy’nin planı, Trump’ın önceliklerini hedef alarak, ABD desteğini kaybetmemek üzerine kurulu.
Trump’ın dikkatini çekecek bu öneriler, aynı zamanda Ukrayna’nın ABD için bir yük değil, bir stratejik ortak olduğu algısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Zelenskiy’nin, Trump ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna’nın Batı’ya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu göstermesi, ABD’deki eleştirileri azaltmayı hedefliyor.
Avrupa ve Batı Müttefiklerinin Endişeleri
Ukrayna’nın bu hamlesi, Avrupa’daki Batılı müttefikleri tarafından dikkatle izleniyor. Avrupa ülkeleri, Trump’ın Rusya ile yapacağı olası bir barış anlaşmasında dışlanmaktan ve sürece müdahil olamamaktan endişe duyuyor. NATO’nun doğu Avrupa’daki etkisinin zayıflaması, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri için ciddi bir güvenlik açığı yaratabilir.
Fransa ve Almanya gibi büyük Avrupa ülkeleri, Ukrayna’nın ABD desteğini korumasını desteklese de, Trump yönetiminin NATO’ya yönelik eleştirilerinin Avrupa üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Trump’ın askeri harcamaların artırılması konusundaki baskıları, Avrupa ülkeleri için ek yük oluşturabilir.
Rusya’nın Perspektifi
Moskova, Ukrayna’nın bu stratejik hamlelerini yakından takip ederken, Trump’ın Rusya ile ilişkilerinde daha esnek bir tavır takınmasını bir fırsat olarak değerlendiriyor. Putin, Trump’ın doğrudan müzakerelere açık olduğunu bilerek, Ukrayna krizinde daha fazla taviz koparma arayışında olabilir. Ancak Rusya, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini tamamen çekmemesi durumunda bu süreçte zorla…