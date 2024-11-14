Ukrayna’nın ABD’yi yanında tutma stratejisi: Zafer planı ile diplomatik hamleler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin planı iki ana başlıkta şekilleniyor. İlk olarak, Avrupa’da konuşlandırılmış bazı ABD askerlerinin savaş sonrası Ukrayna askerleriyle değiştirilmesi öneriliyor. Bu hamle, Ukrayna’nın NATO ile daha güçlü bir bağ kurmasını ve ABD’nin Avrupa’daki askeri maliyetini düşürmesini hedefliyor. Bu öneri, Trump’ın “Amerika’nın yükünü hafifletme” söylemiyle örtüşen bir adım olarak öne çıkıyor.

İkinci olarak, Ukrayna’nın kritik doğal kaynaklarının Batılı ortaklarla paylaşılması öneriliyor. Özellikle enerji kaynakları ve nadir bulunan mineraller üzerinde yoğunlaşan bu fikir, Ukrayna’nın stratejik önemini artırırken, Batılı ülkeler için ekonomik bir fırsat sunuyor. Bu yaklaşım, Trump’ın ticari anlaşmalara dayalı dış politika anlayışına hitap ederek Kiev’in desteği elinde tutmasını sağlamayı amaçlıyor.

REKLAM Ek olarak, Ukraynalı iş dünyası liderlerinin Trump’a “yatırım izleme” yetkisi sunma fikri tartışılıyor. Bu yetki, Trump’ın Ukrayna’da iş yapacak kişi ve şirketleri doğrudan seçmesini sağlayarak ABD sermayesinin Ukrayna’ya yönelmesini hedefliyor. Bu adım, Trump’ın “önce Amerika” politikasına uygun bir jest olarak değerlendiriliyor. ABD ile İlişkilerde Dengeleri Koruma Çabası

Ukrayna’nın bu planı, Trump’ın doğrudan pazarlık odaklı liderlik anlayışıyla şekillenen ABD dış politikası karşısında bir denge arayışını yansıtıyor. Trump’ın, Rusya ile hızlı bir barış anlaşması yaparak ABD’nin Ukrayna’ya olan askeri ve ekonomik desteğini azaltma potansiyeli, Kiev’de ciddi bir endişe yaratıyor. Bu nedenle Zelenskiy’nin planı, Trump’ın önceliklerini hedef alarak, ABD desteğini kaybetmemek üzerine kurulu.

Trump’ın dikkatini çekecek bu öneriler, aynı zamanda Ukrayna’nın ABD için bir yük değil, bir stratejik ortak olduğu algısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Zelenskiy’nin, Trump ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna’nın Batı’ya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu göstermesi, ABD’deki eleştirileri azaltmayı hedefliyor. REKLAM Avrupa ve Batı Müttefiklerinin Endişeleri

Ukrayna’nın bu hamlesi, Avrupa’daki Batılı müttefikleri tarafından dikkatle izleniyor. Avrupa ülkeleri, Trump’ın Rusya ile yapacağı olası bir barış anlaşmasında dışlanmaktan ve sürece müdahil olamamaktan endişe duyuyor. NATO’nun doğu Avrupa’daki etkisinin zayıflaması, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri için ciddi bir güvenlik açığı yaratabilir. Fransa ve Almanya gibi büyük Avrupa ülkeleri, Ukrayna’nın ABD desteğini korumasını desteklese de, Trump yönetiminin NATO’ya yönelik eleştirilerinin Avrupa üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Trump’ın askeri harcamaların artırılması konusundaki baskıları, Avrupa ülkeleri için ek yük oluşturabilir.