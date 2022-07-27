Ukrayna'da tahıl ihracatı! Üç limanda çalışma 0:00 / 0:00

İHA

Ukrayna ile Rusya arasında geçtiğimiz cuma günü Türkiye’de imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna’nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ukrayna, Rusya ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından üç limanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ukrayna Donanması tarafından yapılan açıklamada, "Odesa, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarında çalışmalara yeniden başlandı. Gemilerin limanlara gidiş ve gelişleri, öncü geminin refakatinde bir konvoy oluşturularak gerçekleştirilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca navigasyon ve hidrografik uzmanlarının üç limanın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

Yetkililer, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtirken, Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca sevkiyat gemilerine eşlik edeceğini ifade etti.

"RUSYA LİMANLARA SALDIRIRSA B PLANINA GEÇECEĞİZ"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, ”Daha önce olduğu gibi Rusya limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Kubrakov, tarım ürünlerinin Polonya, Slovakya ve Macaristan üzerinden demiryolu ile ihraç edileceğini belirterek, “Elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız” dedi.

İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü Ukrayna, Türkiye, BM ve Rusya arasında düzenlenen dörtlü toplantının ardından Ukrayna limanlarından tahıl ve diğer gıda ihracatına ilişkin tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı. Birleşmiş Milletler ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından yapılabileceğini ve sevkiyatın ilk olarak Çornomorsk Limanı’ndan yapılmasının planlandığını ifade etmişti.