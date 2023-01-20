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Ukrayna’ya ağır silah yardımı: ABD 2,5 milyar dolarlık yeni paket, İngiltere 600 füze gönderecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çağrısına ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinden olumlu yanıt geldi. ABD, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni paket açıkladı. Aralarında İngiltere ve Hollanda’nın da olduğu bir dizi ülke de yeni yardım paketi sözü verdi.

Ukrayna’ya ağır silah yardımı: ABD 2,5 milyar dolarlık yeni paket, İngiltere 600 füze gönderecek
BBC TÜRKÇE

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çağrısına ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinden olumlu yanıt geldi.

ABD, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni paket açıkladı.

Aralarında İngiltere ve Hollanda’nın da olduğu bir dizi ülke de yeni yardım paketi sözü verdi.

Açıklama, Almanya’da bugün gerçekleşecek ve 50 ülkenin silah yardımlarını koordine edeceği toplantı öncesinde yapıldı.

Estonya’daki bir askeri üste bir araya gelen 11 ülkenin temsilcileri, Ukrayna’nın yeni bölgelerde hakimiyet kurması ve Rusya’nın ilerlemesinin durdurulması hedefiyle silah yardımlarını artırmaya karar verdi.

İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya, daha çok destek sözü verdi.

11 Avrupa ülkesinin temsilcileri Estonya'da yardım paketini duyurdu. Reuters
11 Avrupa ülkesinin temsilcileri Estonya'da yardım paketini duyurdu.

Ortak açıklamayla duyurulan yardım paketleri şunları içeriyor:

  • İngiltere: 600 Brimstone füzesi
  • Danimarka: 19 Fransız yapımı Caesar tipi obüs
  • Estonya: Havan topları, cephane, destek araçları ve tanksavar bomba atarlar
  • Letonya: Stinger hava savunma sistemleri, iki helikopter, İHA’lar
  • Litvanya: Uçaksavar ve iki helikopter
  • Polonya: : S-60 uçaksavar ve 70 bin mermi
  • Çek Cumhuriyeti: Cephanelik, havan topları ve zırhlı personel taşıyıcılar.
  • Hollanda: Yardım paketini Cuma günü duyuracak.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Estonya’daki ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “2023’te, Ukraynalıların Rusya’yı püskürtüp Ukrayna dışına çıkararak ülkede egemenliklerini yeniden tesis etmelerinin zamanı geldi” dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yardımı da dün açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı, 59 Bradley zırhlı araç, 90 Stryker personel taşıyıcı ve Avenger hava savunma sistemleri de içeren bir yardım paketini Kiev’e gönderme kararı aldı.

Pentagon’un açıklamasında, son süreçteki Rus hava saldırılarının “Ukrayna’daki acımasız savaşı” gözler önüne serdiği, yeni yardımların bu saldırıları savuşturmaya yardımcı olacağı söylendi.

Açıklamada, Rusya’nın işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana ABD’nin Ukrayna’ya 26,7 milyar dolarlık destek verdiği hatırlatıldı.

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