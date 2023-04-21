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AA

Boris Pistorius, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD'nin ev sahipliğinde yapılan "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" kapsamında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de katılığı toplantıda, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına ilişkin yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Pistorius, Almanya’nın ABD ve İngiltere’den sonra Ukrayna’yı en fazla destekleyen ülke olduğunu vurguladı.

Ukrayna’ya destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Pistorius, yarından itibaren 100 Ukraynalı askere "Leopard 1A5" tipi tanklarda eğitim vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Pistorius, bu yılın ortasında 80 "Leopard 1" tipi tankın Ukrayna’ya teslim edileceğini aktardı.

MERKEZ, UKRAYNA SINIRINA YAKIN BİR YERDE KURULACAK

Ukrayna'ya verilen malzeme ve araçların çatışmalarda kullanıldığından yıprandığına işaret eden Pistorius, Ramstein’de düzenlenen toplantı kapsamında Polonya ve Ukraynalı mevkidaşıyla Leopard tankları için Polonya’da “onarım merkezi” kurulması konusunda anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Pistorius, tankların hızlı onarılması ve tamir edilmesi için söz konusu merkezin Ukrayna sınırına yakın bir yerde kurulacağı bilgisini paylaşarak, gelecek ay çalışmaya başlaması planlanan “onarım merkezinin” finansmanının temas grubunda yer alan ülkelerin karşılamasının kararlaştırıldığını dile getirdi.

Hava savunmasının şu anda Ukrayna için en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Pistorius, Almanya’nın son dönemde Ukrayna’ya ikinci bir "Iris-T" ve Patriot hava savunma sistemlerini füzeleriyle birlikte sağladığını, böylelikle Rus saldırılarına karşı Ukrayna’daki sivil halkın ve Almanya’nın verdiği tankların korunmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Pistorius, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğine ilişkin bir soru üzerine şu anda bunu tartışmanın vakti olmadığını söyledi.

Kimin ittifaka üye olacağına NATO partnerlerinin karar verdiğini anımsatan Pistorius, bir konu hakkındaki tartışmanın karar verileceği zamanda yapılması gerektiğini kaydetti.