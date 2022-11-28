Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ulaş cinayetinde gelişme! Zanlının ağabeyi hakkında flaş karar - Güncel haberler
ABONE OL

Ulaş cinayetinde yeni gelişme! Zanlının ağabeyi hakkında flaş karar

Adana'da, geçen yıl 25 Kasım'da eniştesinin yeğeni Mehmet Cirit tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının ağabeyi Abdullah Cirit'in azmettirici olduğu ortaya çıktı

Ulaş cinayetinde gelişme! Zanlının ağabeyi hakkında flaş karar - Güncel haberler
DHA

Adana'da, eniştesinin yeğeni Mehmet Cirit (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten (22) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, geçen yıl 25 Kasım'da merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşları K.Ç. ve C.Ç. ile bir restoranda içki içen Ulaş Çelikten, çıkışta eniştesi Mikail T. (59) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Çelikten buradan ayrıldığı sırada daha önceden husumetli olduğu eniştesinin yeğeni Mehmet Cirit'in silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE ÖLDÜ, KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Ulaş &Ccedil;elikten
Ulaş Çelikten

Mikail T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çelikten, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı Mehmet Cirit de yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından katil zanlısı Mehmet Cirit hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ZANLININ AĞABEYİ, KOVANLARI TOPLAMIŞ

Davanın son duruşmasında ölen Ulaş Çelikten'in ağabeyi Doğan Çelikten, elde edilen güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre katil zanlısının ağabeyi Abdullah Cirit'in olay yerinde olduğu ve boş kovanların toplandığını ileri sürdü. Aynı zamanda Cirit'in katil zanlısı kardeşini olay yerinden kaçırdığı, cinayetten önce ve sonra telefonla konuştuklarını vurguladı.

AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, elde edilen bilgiler ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda Abdullah Cirit hakkında cinayeti azmettirme suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Duruşma, Abdullah Cirit´in yakalanıp ifadesinin alınması ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Doğan &Ccedil;elikten
Doğan Çelikten

Ölen Ulaş'ın ağabeyi Doğan Çelikten, Abdullah Cirit hakkında daha önce de 2 kez azmettirici olduğuna dair şikâyetlerinin olduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Çelikten, "Olayın üzerinden 144 gün geçtikten sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri haklılığımızın kanıtı oldu. 3'üncü itirazımız, tanık beyanları, güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre Abdullah Cirit'in azmettirici olarak tutuklanmasına karar verildi" dedi.

Doğan Çelikten'in avukatı Emre Kargıoğlu ise, "Abdullah Cirit'in polis ve mahkemedeki ifadeleri birbiriyle çelişkiliydi. HTS kayıtları ifadelerindeki çelişkinin de kanıtı oldu. Katil zanlısı kardeşi ile cinayetten önce ve sonra konuşma yapmış. Cinayete azmettirme suçundan yargılanacak" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BOĞAYA BALYOZ | Mardin'de hayvana işkence! Defalarca kez vurdu... - Son dakika haberler
GÜNDEM Konya'nın ardından şimdi de Mardin! Vahşet-2!
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
GÜNDEM İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması
FETÖ'nün Kastamonu'daki "izdivaç sorumlusu" yakalandı
GÜNDEM FETÖ'nün Kastamonu'daki "izdivaç sorumlusu" yakalandı
MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı 2022 MSB kura çekimi ve sınavı hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM Gözler MSB personel alımı başvuru sonuçlarında!
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
GÜNDEM Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
İSKİ su kesintisi duyurusu: İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi! 28 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbullular dikkat! İSKİ su kesintileri
Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" operasyonunda 25 gözaltı - Güncel haberler
GÜNDEM "Sahte rezervasyon" operasyonunda 25 gözaltı
Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı! - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu ...
PTT personel alımı başvuru tarihleri: 2022 PTT personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı şartları ne, kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuruları...
Son dakika haberi: İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni gelişme!
GÜNDEM İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.