Ulaşım altyapısında AUS dönemi

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Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen SUMMITS 3. Uluslararası AUS Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın hızlandırıcı unsuru olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan yatırımların, toplumsal refaha ulaşabilmek için önemli kilometre taşlarından olduğunu söyledi.

AUS'un ise eğitim, sağlık, sanayi, enerji, inşaat, bilişim yazılımı, haberleşme ve otomotiv gibi dev sektörlerin etkileşimiyle gelişen büyük bir yapı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "O nedenle biz de ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki küresel gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturma gayretindeyiz. Özellikle son 20 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve iletişim sektörlerinin yeni rotalarını çizdik ve küresel trendleri ele aldık." diye konuştu.

"Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" başlıkları altında geleceğe dönük büyüme potansiyelleri ve bu alanlara yönelik doğru strateji ve politikalarla gerçekçi hedefleri belirlediklerini anlatan Karaismailoğlu, projeleri, gelişim alanlarını bu trendleri dikkate alarak, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde geliştirdiklerini ifade etti.

"Ulaşımda aklın yolu" dediklerini, AUS'u, bugünün ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde "Yeni Türkiye"ye kazandırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

AUS ile vatandaşların daha güvenli, konforlu, emniyetli, çevreci ulaşım sistemine kavuşmasını hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "AUS alanına tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlarla, bisikletlerle, toplu taşımayı teşvik eden yöntemlerle şehirlerin daha temiz kaldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi Türkiye'nin tüm ulaşım altyapısı, AUS stratejileriyle daha dinamik, güvenli ve çevreci bir yapıyla uyum içinde yönetilmeye hazır." dedi.

"TAŞIT HAREKETLİLİĞİ YÜZDE 170 ARTTI, CAN KAYBI YÜZDE 82 AZALDI"

Karaismailoğlu, yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken, can kaybının yüzde 82 azaldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yani 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı 5,72'den 1,07'ye düştü. AUS'un katkısıyla kısa vade hedeflerimizin faydalarının yanı sıra uzun vadede yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesi, kooperatif AUS uygulamalarının yaygınlaştırılması, otonom araçların yaygınlaştırılması, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blokzincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanması hedeflerine ulaşmak için idari ve fiziksel altyapıları hazırlamaya devam ediyoruz."

Bu hedefler doğrultusunda Orta Koridor'da lojistik süper güç olma hedefindeki Türkiye'nin vizyon projelerini tüm ulaşım modlarında, akıllı çözümlerle bir bir hayata geçirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde akıllı otoyollarının önemli iki örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye yıllık katkısının 1 milyar 628 milyon lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla donatılan otoyolun, 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörüyle donatıldığını ifade etti.

"AUS İLE OTOYOL YOL GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ERİŞTİ"

Otoyolun, oluşabilecek kaza gibi tehlikeli durumlara karşı operatörleri ve sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandığına işaret eden Karaismailoğlu, "AUS ile otoyol güvenliği en üst seviyeye erişti. Akıllı Ulaşım Sistemlerine Türkiye'nin entegrasyonunda bir diğer önemli eser ise devletimizin ve milletimizin cebinden 1 kuruş çıkmadan KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'dur. Tüm kesimleri Ana Kontrol Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre izlenebilen Kuzey Marmara Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji ekipmanlarıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz olarak birbirine bağlıyor." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,5 milyar lira tasarruf fırsatı sunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, AUS'un etkin biçimde kullanıldığı projelerle milletin güvenle seyahatine hizmet ederken, aynı zamanda sanayici ve ihracatçıların lojistik kabiliyetlerini de güçlendirdiklerini, maliyetlerini düşürdüklerini, karbon salımını azalttıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile bölgeye yeni yatırım ve istihdam fırsatları sağlarken, akıllı ulaşım altyapısıyla sürüş güvenliğini azami seviyelere taşıyacaklarını belirterek, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun güzergahı 40 kilometre kısaltacağını, köprünün ise Lapseki-Gelibolu arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indireceğini söyledi.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİYLE DONATILDI"

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyetin 100. yılını, 318 metrelik çelik kulelerinin de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı... Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 24 değişken mesaj işareti, 10 değişken trafik işareti, 10 trafik ve saha algılayıcısı, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve 1 acil çağrı sistemi gibi önemli AUS ile donatıldı. Proje daha açılmadan ülkemiz ekonomisi için de olumlu sinyaller verdi. Çanakkale'de mevcut 2 OSB'nin kapasitesi tamamen doldu."

Karaismailoğlu, yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla ilk örnek çalışma olacak Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Uygulama Test Koridorunun kurulması için hazırlık ve planlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanmasıyla çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye Kart" sayesinde farklı şehirlerde aynı toplu taşıma kartı veya dijital uygulaması ile ödeme yapmanın mümkün olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, AUS ile kara, demir, deniz ve hava yollarını akıllandırdıklarının altını çizdi.